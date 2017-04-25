Boşnak Gönüllüsü Emekli Albay Akbaba, Toprağa Verildi
Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucusu ve Onursal Başkanı, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu (TBHKDF) kurucu üyesi emekli albay Nail Akbaba, askeri törenle toprağa verildi.
Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucusu ve Onursal Başkanı, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu (TBHKDF) kurucu üyesi emekli albay Nail Akbaba, askeri törenle toprağa verildi.
Akbaba'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, ilçedeki evinden alınarak, Karamürsel Mürsel Paşa Camisi'ne getirildi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından top arabasında taşınan Akbaba'nın cenazesi, Karamürsel Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.
Cenazeye, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadık Eroğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Bosna Hersek'in İzmir Fahri Başkonsolosu Kemal Baysak, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Eşref Temiz, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.