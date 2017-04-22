Bosna Savaşında Yok Olan Arnavudiye Camisi'ni Vakıflar Genel Müdürlüğü Yeniden İnşa Ediyor

BOSNA Hersek'te 1992 yılında savaşta dinamitle yerle bir edilen ve bugün sadece temel taşları kalan Arnavudiye Camisi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden aslına uygun olarak inşa edilecek. Bosna Hersek'teki savaşta yok olan 16 camiden biri olan ve 16. yüzyılda ibadete açılan Arnavudiye Camisi'nin yeniden inşa edilmesi için temele taş koyma töreni düzenlendi. Törene Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem katıldı. Vakıflar Genel Müdürü Ertem, 1992 yılındaki savaşta dinamit patlatılarak yok edilen Arnavudiye Camisi'nin temelinin bulunduğu alanda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ertem, Bosna Hersek'in 1990'lı yıllarda yaşadığı savaşta yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarında bulunan camilerin sayısının 16 olduğunu ve bugüne kadar genel müdürlüğün katkılarıyla 15'inin ayağa kaldırıldığını hatırlattı. Ertem, "Savaşta yok olan, yıkılan ve düşmanca tavırlara hedef olan bu camii de bu vesile ile ayağa kaldırmış olacağız. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bu camimizin rekonstrüksiyonunu yapacağız" dedi. Ertem, 15 camide başlatılan çalışmaların genel müdürlük dışında TİKA gibi kurumlar ve yerel organizasyonlarca gerçekleştirildiğini hatırlatarak şunları söyledi:



"Balkan coğrafyasında 2013'ten bu yana çalışmalar yürütüyoruz. Ne yazık ki 2013 yılında bu bölgeye, bakanlara gelebildik. 2008 yılında kanun değişti ve 2013 yılından sonra buralara gelebildik. O tarihten sonra iş yapmaya başladık, çok geç kalındı. Ancak bu geç kalmış olmanın vermiş verdiği sorumluluğu da göz önünde bulundurarak hızlı hareket ediyoruz ve açığı kapatmak noktasında buralarda Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek'te gelen talepleri imkanlarımızın da ötesinde gerçekleştirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bosna'da benim gözlemlediğim şey şu; Türkiye'nin bu eserlere sahip çıkmasından ve gelip buralarda bir şekilde taleplerini yerine getirmemizden son dörece memnunlar. Bunu da her ortamda ifade ediyorlar."



Balkanlarda çok fazla eserin onarımını üstlendiklerini belirten Ertem, savaşta yıkılan Foça Alaca Camisi'ni de bu yıl içerisinde yeniden ibadete açacaklarını bildirdi. Arnavudiye Camisi'nde yürütülen çalışmaların iki yılda tamamlanmasını öngördüklerini belirten Ertem, bu iş ayrılan bütçenin de yaklaşık 10 milyon lira olduğunu söyledi. Adnan Ertem, Bosna Hersek'teki "vakıf haftası" etkinlikleri kapsamında da ayrıca Travnik Alaca Camisi'nde de dün yer tesliminin yapıldığını söyledi. Bu camide yürütülecek güçlendirme çalışmaları için de 10 milyon lira civarında bütçe ayrıldığı anlatan Ertem, "İki yıl içerisinde inşallah orayı da tamamlayacağız" dedi.



BOSNA HERSEK İSLAM BİRLİĞİ BAŞKANI HÜSEİN KAVAZOVİC



Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic de basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Arnavudiye Camisi'nin savaşta yok olan 16 camiden biri olduğunu anlatarak, yapılacak rekonstrüksiyon çalışmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Kavazovic, "Bu camiyi yeniden yapmakla aslında Banja Luka'daki bütün camileri yeniden yapmış olacağız" dedi. Kavazovic, bir dönem Banja Luka'nın camisiz yapılması için girişimler olduğuna dikkati çekerek, yapılan bu çalışmaların bu girişimleri başarısız kıldığını kanıtladığını söyledi. SARAYBOSNA BÜYÜKELÇİSİ KOÇ



Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'da, yürütülen projelerin birliği de pekiştirdiğini belirterek, "Türkiye hiçbir ayrım gözetmeden bu projeleri gerçekleştiriyor. Bu projeler için Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, bütün kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - Luka