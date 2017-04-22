Bosna Savaşı'nın 5 Kurbanı Toprağa Verildi

Bosna Hersek'de 1992-1995 yıllarındaki savaşta soykırıma maruz kalan 5 Boşnak, ülkenin doğusunda yer alan Vlasenica kentindeki Rakita Şehit Mezarlığı'nda düzenlenen toplu cenaze töreniyle toprağa verildi.



Bosna Hersek İslam Birliği'nden Zijad Ljevakovic'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, Besir Camdzic (73), Muradif Kolarevic (35), Jakup Hrnjic (53), Jasmin Huric (16) ve Mersad Dautovic'in (17) cenazeleri dualar eşliğinde defnedildi.



"Oğlum masum ve günahsızdı"



Toprağa verilenlerden Jasmin Huric'in babası Hilmo Huric, gözyaşları içinde oğluyla geçirdiği son günleri anlattı.



Huric, savaşta Jasmin'in yanı sıra 3 yaşındaki oğlu Esmir'in de öldürüldüğünü söyledi.



Jasmin ile 3 ay boyunca aynı toplama kampında esir tutulduklarını aktaran Hilmo Huric, ardından oğlunun başka bir yere götürüldüğünü ifade etti.



Oğlunun Sırp esirlerle takas edilmesi planlanan bir grup Boşnak'la birlikte aynı kampta esir tutulduğuna dair bilgiler aldığını söyleyen Huric, Jasmin'e ait yanık birkaç kemik parçasını ülkenin kuzeydoğusundaki Zvornik şehri yakınlarında bulduklarını belirtti.



Hilmo Huric, maruz kaldıkları muameleye dikkati çekerek, "Çektiğim acı hayatta kalmamı zorlaştırıyor. Oğlum masum ve günahsızdı. Ben de masumdum, esaretim 415 gün sürdü. Neden? Müslüman olduğumuz için. Tek sebebi buydu." dedi.



"Babam köprüde beklememizi tembihledi. Bir daha da kendisinden haber alamadık"



Cenaze töreninde babası Muradif Kolarevic'i toprağa veren Mirza Kolarevic de savaşta Sırbistan'a kaçmaya çalışırken babasıyla yollarının ayrıldığı günü anlattı.



"Zvornik'e saldırdıklarında Sırp tarafına geçmeye çalıştık, Mali Zvornik bölgesine kaçmayı planlamıştık. Orası daha güvenliydi. Babam bulunduğumuz yerden 10-15 dakika uzaklıktaki arabasını almaya giderek, köprüde beklememizi tembihledi. Ne olduğunu bilmiyoruz. Kayboldu, bir daha da kendisinden haber alamadık." ifadelerini kullandı.



Cesedi, cenaze töreninde toprağa verilen 5 kişiyle bulunan 8 yaşındaki Anesa'nın babası Ramiz Hodzic ise dün eşi Enisa ve 6 yaşındaki oğlu Asim'in yanına defnettiği kızının kabrini ziyaret etti.



Hodzic, savaş sırasında komşusunun bodrumunda saklanırken, eşinin, evini basan Sırp askerlere çocuklarını öldürmemeleri için yalvardığını duyduğunu gözyaşları içinde anlattı.



Vlasenica'da işlenen katliamlardan sorumlu tutulan Dragan Nikoliç, Predrag Bastah ve Goran Vişkoviç adlı 3 eski Sırp asker, hapis cezasına çarptırılmıştı.



Öte yandan, Vlasenica'da yer alan ve 8 binden fazla Boşnak'ın işkenceye maruz kaldığı Susica toplama kampında bir süre komutan olarak görev yapan Veljko Basic, Bosna Hersek Mahkemesi'nin kararıyla yaşlılığı nedeniyle serbest bırakılmıştı.



Ülkede 1992-1995 yıllarındaki savaşta, Vlasenica'da 265'i çocuk 2 bin 643 Boşnak katledilmişti.