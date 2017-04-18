Bosna'nın Osmanlı Camileri Türkiye'nin Desteğiyle Onarılacak

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Başçarşı, Travnik'teki Alaca ve Banja Luka şehrindeki Arnaudiya camileri, Türkiye'nin desteğiyle onarılacak.



Osmanlı döneminde inşa edilen üç caminin restorasyonuyla ilgili protokol, Bosna Hersek İslam Birliğine bağlı Vakıflar Müdürlüğü ile restorasyonları gerçekleştirecek firmalar arasında Saraybosna'da imzalandı.



Finansmanının Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı proje kapsamında, Sırp birlikleri tarafından 1993 yılında yıkılan Arnaudiya Camisi yeniden inşa edilecek, Başçarşı ve Alaca camileri ise onarılacak.



Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürü Senaid Zaimovic, burada yaptığı açıklamada, ülke tarihinde önemli yere sahip bu üç caminin restorasyon ve inşaatını iki Türk ve bir Bosna Hersek firmasının üstleneceğini kaydetti.



Tamamen yıkılan Arnaudiya Camisi'nin inşasının yaklaşık 2,5 yıl, diğer iki caminin restorasyonunun da yaklaşık 1,5 yıl süreceğini dile getiren Zaimovic, camilerin yeniden kazandırılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile geçen yıl yaptıkları iş birliği protokolünün son derece önemli olduğunu vurguladı.



Zaimovic, Banja Luka şehrindeki Arnaudiya Camisi'nin Bosna'daki savaşta yıkıldıktan sonra şehirde onarılmayan tek cami olduğunu kaydederek, bu bağlamda Arnaudiya Camisi'nin yeniden inşa edilmesinin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.



Restorasyon çalışmalarını üstlenen Türk firmalarından SBS Restorasyon'un müdürü Sadi Şibil de gelecek hafta yer teslimi yapılacağını belirterek, "Yer teslimiyle restorasyon ve inşaat işlerine başlayacağız. Projelerin bitimine ilişkin üç yıl süre verildi ancak daha erken bitirmeyi düşünüyoruz." dedi.



Banja Luka'da 1595 yılında inşa edilen Arnaudiya Camisi, Bosna'daki savaş sürerken 1993 yılında Sırp birlikleri tarafından tamamen yıkılmıştı. Arnaudiya Camisi'nin temel atma töreni 22 Nisan'da yapılacak.



Restore edilecek Başçarşı Camisi'nin 1528 yılında inşa edildiği bilinirken, Travnik'teki Alaca Cami'nin 16 yüzyılın ortalarında yapıldığı tahmin ediliyor.