Bosna Hersekli Çocuğun Barcelona Hayali Gerçek Oldu - Bosna

Üç yıldır sürdürdüğü lösemi ile mücadelesini kazanan 9 yaşındaki Bosna Hersekli Davud Dzafic'in İspanyol takımı Barcelona'nın futbolcularıyla tanışma hayali gerçek oldu.



Lösemiyi yenerek yeniden hayata tutunan Davud, Barcelonalı futbolcularla bir araya gelip fotoğraf çektirdi ve forma imzalattı.



Barcelona Vakfının organizasyonunda, geçtiğimiz hafta Barcelona'ya giden Davud, Arda Turan, Messi, Neymar, Rakitic ve Iniesta ile buluştu.



Ülkesine bugün dönen Davud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barcelonalı futbolcularla tanışma fırsatı bulduğunu belirterek, "Neymar ve Messi ile fotoğraf çektirdim. Bu en büyük hayalimdi. İmzalı forma, atkı, şapka ve daha birçok hediye aldım." dedi.



Üç yaşından beri Barcelona taraftarı olduğunu anlatan Davud, futbol oynamaktan zevk aldığını da söyledi.



"Oğlumu hiç böyle görmedim"



Davud'un babası Halid Dzafic de Saraybosna'da hastanede tedavi gördükleri sırada yanlarına gelen birinin kendilerine Barcelona'nın böyle bir projesi olduğundan söz ettiğini kaydederek, oğlunun da Barcelona'ya gitmek için can attığını anlattı.



Oğlunun hayalinin gerçekleştiğini aktaran Halid Dzafic, "Neymar ve Messi yanımızdan geçti. Davud ile fotoğraf çektirdiler. Oğlumun yüzünde daha önce hiç görmediğim bir gülümseme vardı. Onu hiç böyle görmedim. Çok mutluydu." diye konuştu.