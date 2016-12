Bosna Hersek'ten Türkiye'ye Et Ihracatı Devam Edecek

Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye yapılan et ihracatının 2017 yılında da devam edeceğini açıkladı.



Sarovic, başkent Saraybosna'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye et ihracatının 2016 yılı için sonlandığını ifade ederek, Bosna Hersek'ten altı ayda toplam 14 bin ton et ihraç edildiğini aktardı.



Hayvancılık sektöründe önemli ölçüde kar elde edildiğine işaret eden Sarovic, Türkiye'ye et ihracatının gerçekleşmesine katkı sağlayan diğer kurumlar, havalimanları, et ürünleri sanayisi ve hizmet sektörünün de büyük ölçüde kazanç sağladığını belirtti.



Sarovic, et ihracatının bu yıl 2015'e oranla sorunsuz gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Türkiye'ye et ihracatı bizim son derece önem arz ediyor. Geçen yıl böyle bir fırsatı kaybetmekle karşı karşıya kaldık. Bu yılın sorunsuz geçmesi sistemin geliştirildiğinin bir göstergesidir." dedi.



Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de temaslarda bulunduğunu anımsatan Sarovic, "2017'de yapılması planlanan et ihracatının, 2016'dan daha fazla olacağını düşünüyorum. Bu konuda Türkiye ile anlaşmaya vardık. Ocak ayının ikinci yarısında yeni bir ihale bekliyoruz." diye konuştu.



Sarovic, 2016'da et ihracatının Tuzla Havalimanı üzerinden yapıldığını söyleyerek, Avrupa Komisyonunun Bosna Hersek'e karayollarından et ihraç etme izni vermesi durumunda Türkiye'ye ihracatın başka yollarla da yapılabileceğini vurguladı.



Türkiye'nin yıllık kota yerine sürekli bir kota belirlemesini isteyen Sarovic, bunun Bosna Hersek'teki hayvancılık sektöründe gelişme sağlayacağını ve uzun vadede planlar yapılabileceğini sözlerine ekledi.