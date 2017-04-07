Bosna Hersek'ten Suriye'ye İnsani Yardım

Bosna Hersek'teki Udruga Ho Medunarodnı dayanışma forumu tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 385 ton un, 20 ton sıvı yağ ve 32 ton çocuk bezi, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Reyhanlı'daki merkezine ulaştı.



İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.



Bosna Hersek'te Udruga Ho Medunarodnı forumu başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunca temin edilen 16 tırlık yardımın Reyhanlı'daki İHH lojistik merkezine ulaştığını bildiren Tosun, "İçerisinde 385 ton un, 20 ton sıvı yağ ve 32 ton çocuk bezi yer alan 16 tır Reyhanlı'ya geldi. 72 ton un buradaki fırında işlenerek Suriye içerisindeki insanlara dağıtılacak." dedi.



Tosun, 14 tırın İdlib ve kırsalındaki Suriyeli ailelere dağıtılacağını belirterek, İHH olarak Suriye içerisine destek olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.



Yardım yüklü 14 tırın gün içerisinde Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü sınır kapısından çıkış yapacağı bildirildi.