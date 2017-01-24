Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Dzaferovic, TBMM'de

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Şefik Dzaferovic ve beraberindeki heyet, TBMM'yi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Dzaferovic ile Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Safet Softic ve beraberindeki heyet, TBMM Şeref Holü'nde, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminde zarar gören alanları inceledi.



Heyete eşlik eden TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, darbe girişimine ilişkin bilgi verdi. Bosna Hersek heyeti ayrıca Genel Kurulunu ziyaret etti.