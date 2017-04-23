Bosna Hersek'teki Derviş Hanım Medresesi 30 Yıl Sonra Hizmete Açıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, Bosna Hersek'te restore edilen ve geçmişi 19'uncu yüzyıla uzanan tarihi yapılardan Derviş Hanım Medresesi, 30 yıl aradan sonra yeniden hizmete açıldı.



Bosna Hersek'in Gradiska şehrindeki törene Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Bosna Hersek Vakıflar Müdürü Senaid Zaimovic, Gradiska Belediye Başkanı Zoran Adzic ve Gradiska Başimamı Zejnil Latifovic katıldı. Tören Kuran'ı Kerim okunması ve Bosnalı gençlerin Türkçe ve Boşnakça söylediği ilahilerle devam etti.



Vakıflar Genel Müdürü Ertem, medresenin açılışında yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'te önceki yıllarda birçok tarihi yapının restorasyonunu gerçekleştirdiklerini, medrese, cami, hamam gibi bu yapıların restorasyon çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Derviş Hanım Medresesi'nin restorasyonunu 6 ayda tamamladık. Çok kısa sürede bu restorasyonu tamamlamamızın temel nedenlerinden birisi Sayın Belediye Başkanımızdır. Çünkü onun ve halkın göstermiş olduğu yakın alaka ve ilgi nedeniyle burada hiç zorlanmadan bu restorasyonu gerçekleştirdik. Umudum şudur, inşallah bu medrese burada yaşayan Müslüman ve Hristiyan herkesin kullanabileceği, istifade edebileceği bir mekan olur" dedi.



BÜYÜKELÇİ KOÇ, "ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"



Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'da projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlarına teşekkür ederek, "Siyasi istikrara katkı sağlayan ekonomik projelerin yaygınlaştırılması için Türkiye olarak biz de elimizden geleni yapıyoruz. Buralarda daha fazla yatırımcı, yatırım olması için Ziraat Bankası aracılığıyla projelerimizi bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, camilerin onarılması, köprülerin inşa edilmesi ve medreselerin açılmasının insanlar arasında güven duygusu uyandırdığını belirterek, "Büyük yürekli insanlara sahip olan toplumlar zengin toplumlardır. Burada yaşamış büyük yürekli annelerimiz de Bosna Hersek'in gururudur. Buradaki kadınlar en zor zamanlarda halkının yanında oldu" dedi.



Konuşmaların ardından, Büyükelçi Koç ve Vakıflar Genel Müdürü Ertem'e medresenin birer tablosu hediye edildi. - Gradiska