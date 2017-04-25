Bosna Hersek'te Türkçe Öğrenen Binlerce Öğrenci "Çocuk Şenliği"Nde Buluşacak
Bosna Hersek’te Yunus Emre Enstitüsü tarafından sürdürülen "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında Türkçe öğrenen binlerce çocuk, bu yıl altıncısı düzenlenen ’Çocuk Şenliği’nde bir araya gelecek.
Bosna Hersek'te Yunus Emre Enstitüsü tarafından sürdürülen "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında Türkçe öğrenen binlerce çocuk, bu yıl altıncısı düzenlenen 'Çocuk Şenliği'nde bir araya gelecek.
Bosna Hersek'teki ilköğretim ve lise derecesindeki okullarda ikinci yabancı dil olarak Türkçe öğrenen binlerce öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Zenitsa şehrinde tertiplenecek şenlikte buluşacak. Türkiye'nin dışındaki en büyük 23 Nisan kutlamalarından biri olacak organizasyona ülke genelindeki 130 okuldan 6 binden fazla çocuk iştirak edecek.
"Bosna Hersek'te 7 bin 253 çocuk Türkçe öğreniyor"
Programa ilişkin olarak bugün Saraybosna Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman, "2011 yılında başlatılan "Tercihim Türkçe" projesi bugün 7 kantonda 7 bin 253 öğrenciye ulaşmış durumdadır. Bu proje bizim için sadece Türkçe eğitiminden ibaret olan bir proje değildir. Biz burada dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in çocuklarının gelişimine katkı sağlamak için çeşitli aktiviteler düzenlemeye çalışıyoruz. Şarkı yarışması, resim yarışması, futbol ve voleybol yarışmaları ve Türkçe yarışması bunlardan bazıları. Ayrıca 2015 yılından beri Türkiye'deki okullarla kardeş okul projemiz devam ediyor. Şu anda Bosna Hersek'te 120 okulun Türkiye'de kardeş okulu var ve geçtiğimiz yıl Bosna Hersek'ten bin öğrenci kardeş okullardaki öğrencileri ziyaret ettiler. Ayrıca Türkiye'den de öğrenciler buradaki kardeş okullarındaki öğrencileri ziyarete geliyorlar. Bu sayılar her geçen yıl artıyor. Şu anda 200 öğrenci bu kapsamda Türkiye'de bulunuyor. Etkinliklerimizin en önemli kısmını çocuk şenliği oluşturuyor. Türkiye'de 23 Nisan'da kutlanan şenliğimizin benzerini burada Türkçe öğrenen çocuklara armağan ediyoruz" diye konuştu.
"Türkçe öğrenen öğrenciler daha kolay iş buluyor"
Ziraat Bankası Bosna Hersek Genel Müdürü Ali Rıza Akbaş ise bir kamu bankası olarak Ziraat Bankasının Bosna Hersek'te ticari faaliyetlerinin yanı sıra sosyal faaliyetlerde de bulunduğunu ifade ederek, "Çocuklarla ilgili faaliyeti destekleme sorumluluğumuz var ve bunun bilincindeyiz. En büyük amacımız çocuklarımızı mutlu etmek ve onların gelecekleriyle ilgili hususlara katkıda bulunmak. Ziraat Bankası olarak son yıllarda Bosna Hersek'te ciddi şekilde büyüyoruz. Yeni şubeler açıyoruz ve personel sayımız artıyor. Bizimle birlikte Türk kuruluşları da burada yatırım yapıyorlar ve sayıları artıyor. Biz de banka olarak Türkçe bilen insanları seçmeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye ile insani ve ticari ilişkilerin gelişmesi noktasında ortak dil kullanılması daha etkili oluyor. Bu sayede hem insanların Türkçe öğrenmelerine katkıda bulunuyor hem de kendi işimizi daha iyi yapmış oluyoruz. Türkçe öğrenen öğrencilerin iş bulma konusunda daha az sıkıntı yaşadıklarını söylemek isterim" şeklinde konuştu.
"Hedefimiz Türkçe'nin yaygınlaşması"
Basın toplantısında konuşan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ise Bosna Hersek'teki Çocuk Şenliği'nin birçok Türk kurumunun ortak çalışmasının bir sonucu olduğunu ifade ederek, "Eğer beraber çalışmasaydık bunu başaramazdık. Bosna Hersek'in Türkiye açısından özel bir yeri olduğunu ve ülkelerimizin çok yakın olduğunun birçok yansıması olduğunu birçok vesileyle söylüyoruz. Bu yansımaların en güzellerinden biri de bu festival. Bosna Hersek ve Türkiye'deki çocuklar aslında gelecekteki ilişkilerimizin bir manada sigortası. Biz bu festivali ne kadar coşkulu yaparsak Türkiye'nin Bosna Hersek ve Balkanlar'la olan yakınlığının pekişmesini sağlayacak. Olabildiğince Türkçe'nin yaygınlaşması ve aynı zamanda Boşnakça'nın Türkiye'de yayınlaşması en büyük hedeflerimiz" ifadelerini kullandı.
"Kutlamalara Boşnak sanatçı Hari Mata Hari ve 'Elif' dizisinin yıldızı Damla Güvenilir katılacak"
26 Nisan'da Zenitsa'da gerçekleştirilecek ve TRT Avaz'dan (TSİ) 14.00'de canlı olarak yayınlanacak kutlamada birçok kültürel etkinliğe yer verilecek. Kutlamaya Bosna Hersek'i Eurovision'da da temsil eden isimlerden ünlü ses sanatçısı Hari Mata Hari ve Bosna Hersek'te en fazla izlenen ve çocuklar tarafından beğenilen "Elif" dizisinin başrol oyuncusu İsabella Damla Güvenilir katılacak. - SARAYBOSNA