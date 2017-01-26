Bosna Hersek'te "Osmanlı Mimarisinin İncileri" Sergisi Açıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da iki Boşnak fotoğrafçının çalışmalarından oluşan "Saraybosna-İstanbul, Osmanlı Mimarisinin İncileri" sergisi açıldı.



Boşnak Enstitüsünde gerçekleşen açılışa, fotoğraf sanatçısı ve sergi sahibi Kenan Surkovic ve Elvira Bojadzic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği temsilcileri, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.



Surkovic, burada yaptığı konuşmada, fotoğraf sergisinin, Osmanlı'nın, Bosna Hersek ile Türkiye'deki kültürel mirasını tanıtmayı hedefleyen büyük bir proje kapsamında açıldığını kaydederek projenin en önemli kısmını, "Saraybosna'nın Osmanlı Mimarisi" adıyla birkaç ay içinde hazırlanacak monografinin oluşturacağını belirtti.



Sergide Saraybosna ile İstanbul'daki Osmanlı mimarisini tanıtmayı hedeflediklerini söyleyen Surkovic, bu iki şehrin birçok ortak yanı olduğunu ifade etti.



Surkovic, İstanbul'a gidip orada sanat veya siyaset alanında kariyer yapmış Bosna Herseklilerin varlığından bahsederek Saraybosna camilerinin ise Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi mimari atölyesinin projeleri olduğunu kaydetti.



Türkiye'de hazırlanan en iyi projelerin Saraybosna'da da gerçekleştirildiğine dikkati çeken Surkovic, "Saraybosna ile İstanbul'u birbirine bağlayan bir diğer unsur ise İstanbul'daki klasik Osmanlı mimarisinin, Saraybosna'ya da aynı nitelikte taşınmış olmasıdır. Dolayısıyla Saraybosna'nın kubbeli camilerinin İstanbul'daki kubbeli camilerden geri kalır yanı yoktur." ifadelerini kullandı.



Fotoğraf sanatçısı Surkovic ve Bojadzic, daha önce de İslamic Arts Magazin dergisinin kurucuları olarak Türkiye ile Bosna Hersek'teki Osmanlı anıtlarını araştırmış ve görüntülerini ölümsüzleştirmişlerdi.



Sanatseverler sergiyi 4 Şubat'a kadar ziyaret edebilecek.