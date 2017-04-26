Bosna Hersek'te "Çocuk Şenliği" Düzenlendi
Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Zenica şehrinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 5. Çocuk Şenliği düzenlendi.
Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Zenica şehrinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 5. Çocuk Şenliği düzenlendi.
Yunus Emre Enstitüsünün "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında Zenica Arena'da düzenlenen şenliğe, Bosna Hersek'teki ilköğretim okulları ve liselerde seçmeli ders olarak Türkçe öğrenen 7 bine yakın öğrenci, aileleri ve öğretmenleri katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, çocukların bayramını kutlayarak, "Gülen yüzünüz hiç solmasın, hep böyle coşkulu, umutlu ve mutlu olun. Anne ve babalarınıza Türkçe öğrenmenizi teşvik ettikleri için teşekkür ediyorum." dedi.
Türkiye'deki çocukların Boşnakçayı ikinci dil olarak seçebildiklerini anımsatan Avcı, 15 veya 20 yıl sonra Türk ve Boşnak bakanların ziyaretlerinde her iki dili de anlayabileceğini vurguladı.
Avcı, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Sağlık, huzur ve güven içerisinde yeniden buluşmak üzere." ifadesini kullandı.
"Türkçeyi seçerek geleceğinize de yatırım yaptınız"
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Türkiye'den kucak dolusu sevgiler getirdiğini söyleyerek, "23 Nisan'ın Türkiye dışında en büyük coşkuyla kutlandığı ülke Bosna Hersek. Milli egemenlik konusunda Türkiye gibi hassas bir ülke de yine Bosna Hersek'tir." diye konuştu.
Egemenliğine düşkün olan Boşnakların vatanlarını özgür kılmak için çok sayıda şehit verdiğini belirten Ateş, 23 Nisan'ı hem Bosna Hersek hem de tüm dünya çocuklarına armağan ettiklerini belirtti.
Ateş, Yunus Emre Enstitüsü olarak "Tercihim Türkçe" projesini hayata geçirdiklerine işaret ederek, "İki ülke arasındaki yolları, ulaşımı kolaylaştırdık. Çocuklar ve gençler olarak bu ilişkileri geliştirip, yaşatacaksınız." dedi.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da Bosna Hersek'in Türkiye için çok özel bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Türkçeyi seçerek geleceğinize de yatırım yaptınız. Gelecek bakımından da önemli bir tercih yaptınız bu yüzden hepinizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Adil Osmanovic, Bosnalı öğrencilerin Türkçe öğrenmeyi seçmiş olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Boşnakça en güzel dil olabilir ancak Türkçe de şüphesiz en güzel dünya dillerinden biridir." şeklinde konuştu.
Osmanovic, Türkiye'de Boşnakça öğrenen öğrenciler ile Bosna Hersek'te Türkçe öğrenen öğrencilerin, iki dost ve egemen ülke arasındaki mevcut ilişkileri daha iyi bir boyuta taşıyacağını dile getirdi.
Çocuk Mehter Takımına büyük ilgi
Saraybosna, Travnik, Mostar, Zenica, Tuzla, Kakanj, Lukavac ve Bihac şehirlerinden törene katılan öğrencilerin keyifli vakit geçirme imkanı bulduğu şenlikte, Türkçe ve Boşnakça şarkılar söylendi, Türkiye'den gelen çocukların sergilediği yöresel halk oyunları oynandı.
Bosna Hersek'te büyük beğeni toplayan Türk dizisi "Elif"in 8 yaşındaki başrol oyuncusu İsabella Damla Güvenilir de Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkiye ve Türkçe konulu "En İyi Özçekim Yarışması"nın ödüllerini sahiplerine teslim etti.
Öğrenciler, ellerindeki Türk ve Bosna Hersek bayraklarıyla salonda renkli görüntüler oluştururken, Arda Turan, Edin Dzeko, Ozan Güven ve Meryem Uzerli gibi isimlerin görüntülü tebrik mesajları da gösterildi.
Bosna Hersek'teki Çocuk Şenliği'nde en büyük ilgiyi ise çocuklardan oluşan Mehter Takımı çekti.
İlki 2012'de düzenlenen Çocuk Şenliği kapsamında, 2006 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Bosna Hersek'i temsil eden Hari Mata Hari de konser verdi.
Çocuk Şenliğine, Bosna Hersek'in 7 kantonunda Türkçeyi seçmeli ders olarak öğreten 130 okuldan öğrenciler katıldı.