Bosna Hersek'te 9 Ocak "Sırp Cumhuriyeti Günü" Ayrışması

Bosna-Hersekli Sırp politikacılar, Anayasa Mahkemesi tarafından gayrimeşru olduğuna hükmedilen "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Gününü" her şeye rağmen kutlayacaklarını ilan ettiler.



Bosna Hersek'i oluşturan iki özerk cumhuriyetten biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, 9 Ocak tarihinin Sırp Cumhuriyeti'nde tüm kurumlar, meclis, hükümet ve partiler tarafından kutlanacağını duyurdu. Dodik, Bosna Hersek silahlı kuvvetlerinin kutlamaları boykot etmesi halinde "Bosna Hersek ordusunu düşman addedeceklerini" de iddia etti.



Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Bosna Hersek Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı bir açıklamayla ordu mensuplarının "Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamalarına katılımlarına izin vermesi, ülkede siyaset ve kurumlar arasındaki ayrışmayı gözler önüne serdi.



Anayasaya aykırı olduğuna hükmedilen "Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamalarının kanunsuz olduğunu vurgulayan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç, ordu mensuplarının da bu programlara katılmasının uygun olmayacağını söyledi. İzetbegoviç, kutlamalara katılmayı planlayan yabancı konukları da ikaz ederek Banya Luka yerine başkent Saraybosna'ya gelmeye davet etti. Diğer taraftan, Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp Üyesi Mladen İvaniç, daha önce Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun mensupları olan Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri mensuplarının da bulunduğunu ve bunların durumunun göz ardı edilemeyeceğini söyledi. İvaniç, ordu mensuplarının bu kutlamalara katılmasına müsaade edilmesi gerektiğini ileri sürdü.



Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç'in de çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bosnalı siyasetçilerin şantajlarına pabuç bırakmayarak" kutlamalara katılacağını duyurması gerginliğe uluslararası boyut kazandırdı. - SARAYBOSNA