Bosna Hersek'te "2017 Kutlu Doğum" Programı

SANSKİ Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Sanski Most ve Cazin şehirlerinde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Saraybosna Büyükelçiliği ve Bosna Hersek İslam Birliği tarafından "2017 Kutlu Doğum" programı düzenlendi.



Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak her yıl 14-20 Nisan arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Kutlu Doğum Haftası kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt dışında da muhtelif programlar gerçekleştiriliyor.



Bu yılki teması "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olarak belirlenen "2017 Kutlu Doğum" programı, Bosna Hersek'in Sanski Most ve Cazin şehirlerinde de gerçekleştirildi.



Sanski Most'ta düzenlenen programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın yanı sıra Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı, Sanski Most Başimamı Hüseyin Kovaceviç ve çok sayıda izleyici katıldı.



Ünal, mevlid, ilahi ve kasidelerin okunduğu program kapsamında, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans verildi.



AA muhabirine açıklamada bulunan Ünal, konferansın amacının, Hz. Muhammed'in yaşamı ve Müslümanlar için anlamını ortaya koymak olduğunu söyleyerek, "Bu sene üzerinde durmak istediğimiz konu güven ve güvenlik sorunu. Özellikle güvenlik sorununun, bunu doğrudan yaşayan böyle bir coğrafyada son derece önemli bir konu olduğunun farkındayız." dedi.



Saraybosna Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Atlı da Kutlu Doğum Haftası'nın her yıl Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli etkinliklerle kutlandığını anımsatarak, "Din Hizmetleri Müşavirliği olarak üç yıldır Bosna Hersek İslam Birliği ve farklı şehirlerdeki İslam meclislerinin müftü ve baş imamlarıyla Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri düzenliyoruz. Bu işbirliğinden memnuniyet duyuyor, İslam Birliğine böyle projeler gerçekleştirmemize yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.





Türkiye'den gelen misafirlerin, Sanski Mostlulara güzel bir akşam yaşattığını söyleyen Kovaceviç de "Türk kardeşlerimizin, Peygamber Efendimizin dünyaya gelişini hem hicri hem miladi takvime göre kutlama geleneği vardır. Peygamber efendimizin nisanda doğduğunu biliyoruz, bu yılki kutlamalar için Sanski Most ve Cazin şehirlerini seçtiler. Bu programa ev sahipliği yapmaktan şeref duyuyoruz." dedi.



Bihaç Müftüsü Hasan Makiç programda yaptığı konuşmada Türkiye'den gelen misafirlere, İslam Birliği ile yaptıkları işbirliği ve bu tür etkinliklerle Hz. Muhammed'i andıkları için teşekkür ederek, bu yıl belirlenen konunun çok özel olduğunu söyledi.





Makiç, "Hz. Muhammed, Batı'da nefret, savaş ve güvensizliğin sembolü gibi tanıtılıyor, halbuki gerçek bunun tam tersi. O, sevgi, emniyet ve güvenin sembolüydü." dedi.





Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu ile Sanski Most İslam Birliği Korosu, program kapsamında ilahi ve kasideler seslendirdi.