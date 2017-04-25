Bosna Hersek Heyeti Bodrum'a Geliyor
Bosna Hersek ekonomi bakanı ve Turizm Bakan Yardımcısı ile birlikte 8 kişilik heyet Bodrum’a geliyor.
Bosna Hersek ekonomi bakanı ve Turizm Bakan Yardımcısı ile birlikte 8 kişilik heyet Bodrum'a geliyor.
Bodrum Türk Ocakları Temsilcisi, iş adamı Derya Kürkçüolğlu'nun girişimleri ile Bodrum'a ve Muğla'ya gelecek olan Bosna Hersek Ekonomi Bakanı ve Turizm Bakan Yardımcısı Muğla ve Bosna Hersek arasında turizmi geliştirmeyi planlıyor. Bosna Hersek'ten gelen 8 kişilik heyet turizm ile ilgili temaslarda bulunacakları öğrenildi. Bosna Hersek'ten gelecek heyet arasında Saray Bosna Ekonomi Bakanı Sedzad Milanovic, Turizm Bakan yardımcısı, Osman Buz, Bosna Hersek iş adamları federasyon Başkanı Mensur Bektic, Bosna Hersek Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Sefir Gasal, Zenika Kontanu İş Adamları Dernek Başkanı Ahmet Alic, Bosna Hersek turizm acenteleri dernek Başkanı Diana Mehcic ve Kosova Parlemantosu Meclis Başkan yardımcısı Fikrim Damka ile beraber 8 kişilik heyet Muğla'da turizm toplantıları yapacak. 25 Nisan'da Bodrum'a gelecek olan heyet 5 gün boyunca Bodrum başta olmak üzere Muğla'nın turizm bölgelerini ziyaret edecek.
Gelecek heyet hakkında kısa bir açıklama yapan Türk Ocakları Bodrum Temsilcisi İş adamı Derya Kürkçüoğlu heyetin İş birliği için Muğla'ya geldiklerini belirterek "Amacımız Bodrum Türk Ocakları temsilciliği olarak balkanlardaki Müslüman kardeşlerimiz ve Türk kardeşlerimizle birlik ve beraberlik içinde hem ekonomik hem ticari hem de kültürel anlamda işbirliği kurmak. Geçen sene Kosova sanayi ve ticaret Bakanını getirmiştik bu senede Bosna Hersek'ten bir heyet getiriyoruz. 5 günlük bir program olacak ilk gün Bodrum'dayız Bodrum Kaymakamını ziyaret ettikten sonra belediye başkanımızı ziyaret edip birlikte bir öğle yemeği yiyeceğiz ve Bodrum ticaret odasında toplantı yapıp işbirliği anlaşması imzalayacağız. 2'inci gün ise Muğla'ya hareket edeceğiz orada Muğla Valisi Amir Çicek'i ziyaret edeceğiz. Programın 3'üncü gününde ise Marmaris Ticaret Odasının misafiri olacağız. Orada da bir antlaşma imzalayacağız misafirlerimizin son gününde Bodrum'da gezi planlıyoruz. Bodrum'un güzelliklerini misafirlerimize göstereceğiz. Bu arada Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a ve Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca Muğla Valimize, Muğla Ticaret Odası Başkanımıza ve Marmaris Ticaret Odası Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim. - MUĞLA