Bosna Hersek Halkından Suriyelilere Yardım

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren yardım kuruluşu "Pomozi.ba" tarafından ülke genelinde düzenlenen yardım kampanyasında, ihtiyaç sahibi Suriyelilere ulaştırılmak üzere 200 ton un toplandı.



Yardım kuruluşu yetkilileri, kampanya kapsamında toplanan 200 ton unun, ay sonunda Türkiye'ye sığınan Suriyeli sığınmacılara ulaştırılacağını açıkladı.



Yardım kuruluşunun kurucusu Elvir Karalic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyanın yaklaşık bir ay önce başlatıldığını ve Bosna Hersek'in yanı sıra Boşnak diasporasının da yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



Yardımların güvenlik tehdidi nedeniyle Suriye'ye sokulamayacağını ifade eden Karalic, bu nedenle toplanan unların Türkiye-Suriye sınırına götürüleceğini belirtti.



Bosna Hersek'ten yola çıkacak konvoyun, Suriye sınırını geçmesinin riskli olduğuna dikkati çeken Karalic, toplanan yardımın Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki İHH Suriye Lojistik Merkezi'ne ulaştırılacağını söyledi.



Kampanyanın bir süre daha devam edeceğini kaydeden Karalic, "Küçük bir ülkenin küçük bir derneği olarak 200 tonu 300 tona çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.



"Dün bizim yaşadıklarımızı bugün onlar yaşıyorlar"



Karalic, 2013 yılında Halep yakınlarına ulaştırılan konvoya bizzat katıldığını belirterek, geçen yıl Belgrad'daki sığınmacılara da yardım gönderdiklerini kaydetti.



Geçen sene Belgrad'a gönderilen yardımın, Ramazan ayında 10 bin kişiye ulaştığını söyleyen Karalic, "Reyhanlı'ya ulaştırmayı hedeflediğimiz yardım, bu anlamda Bosna Hersek sınırları dışına gönderdiğimiz en büyük yardım olacak." ifadelerini kullandı.



Konvoyda 12 ila 15 tırın bulunacağını aktaran Karalic, "1990'lı yıllarda zor günler geçiren Bosnalıların, böyle bir dayanışma sergilemeleri önemli. O dönemlerde bize, dünyanın her yerinden yardım eli uzatılıyordu. Bu kez söz konusu Suriyeliler. Bu insanlara yardım etmekle yükümlüyüz. Dün bizim yaşadıklarımızı bugün onlar yaşıyor." diye konuştu.



Yardım konvoyunda unun yanı sıra giyecek yardımlarının da olacağı bildirildi.



Bosna Hersek'teki tüm camilerde de iki hafta önce Suriye halkı için yardım toplanmıştı.