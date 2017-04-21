Bosna'daki Osmanlı Eserlerinin Restorasyonu İçin 80 Milyon Liralık İşbirliği

Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bosna Hersek devleti arasında vakıf eserlerinin onarımına yönelik yeni bir işbirliği protokolü imzalandı. Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Bosna Hersek'te 2013'ten bu yana aktif olarak çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, hali hazırda devam eden yatırımların toplam bedelinin 80 milyon liraya ulaştığını söyledi.



Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'ndeki törene Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazovic, Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi Müdürü Senaid Zajimovic ve Saraybosna'nın önde gelen protokolü katıldı.



Tören Kuran okunmasıyla başlandı. Ertem ile Zajimovic arasında Fojnica şehrinde bulunan Müderris Şaban Efendi Medresesi, Tuzla'daki Behram Bey Camii ile Tesanj'daki Ferhat Bey Camii'nin restorasyonuna yönelik yürütülecek üç projeye ilişkin işbirliği protokolüne imza atıldı.



Törende konuşan Ertem, şimdiye kadar İsa Bey Hamamı ile 23 Nisan pazar günü açılışı gerçekleştirilecek Derviş Hanım Medresesi'nin restorasyonuna yönelik iki projenin tamamlandığını belirterek, Foça'daki Alaca Camisi, Çayniçe Sinanbey Camisinde hali hazırda çalışmaların sürdüğünü açıkladı.



Ertem, "Buraya geldiğimizde elimiz dolu gelelim diye üç tane işimizin ihalesini yapmıştık, onların yer teslimini de bugün yapacağız. Bunlardan birisi, yarın taş koyma merasimini yapacağımız Banja Luka'daki Arnavudiye Camisi. Bir diğeri Başçarşı Camisi ve yarın yine inşallah Travnik Alaca Camisi. Bunların da ihaleleri yapıldığı, yer teslimlerini inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.



Ertem, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak camilerin restorasyonunun yanı sıra Bosna Hersek'te yeni inşaatlar yaptıklarını, gıda yardımında bulunduklarını ve maddi durumu yetersiz olan hasta vatandaşların tedavisini İstanbul'daki Bezmi Alem Valide Sultan Gureba Hastanesi'nde gerçekleştirebildiklerini bildirdi.



Ertem, "Bizler Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Osmanlı'dan intikal eden bütün vakıfların temsilcisi olduğumuzu düşünüyoruz. O nedenle Türkiye'de Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz bütün faaliyetleri Osmanlı vakıflarının cari olduğu bütün ülkelerde yürütme imkanımızın olduğunu düşünüyoruz" dedi.



Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazovic



Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazovic de imza töreninde yaptığı konuşmada, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye'nin Bosna Hersek'teki varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'nin söz konusu yatırımları, Bosna Hersek İslam Birliği'nin bir zamanlar yalnızca hayalini kurabildiği değerde bir yatırımdır. Türk kardeşlerimizle olan dostluğumuzun, Fatih Sultan Mehmed'in bizleri tek çatı altında topladığı zamanlardan bu yana devam ediyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.



Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi Müdürü Zajimovic



Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi Müdürü Senaid Zajimovic ise vakıfların eski dönemlerde şehirlerin oluşmasında oynadığı role dikkat çekerek, "Bosna Hersek geçmişte vakıf ve hayırseverlerin ülkesiydi. Vakıflar, vaktiyle sosyal yaşamın her alanına destek sağlıyordu. Savaşta zarar gören vakıflardan geriye kalanın korunması, onarılması gerekiyor. Vakıflar İdaresi olarak bu yönde projeler gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.



Törende Çanakkale Türküsü'nü söyleyen bir yerel sanatçı coşkuyla alkışlandı. - Saraybosna