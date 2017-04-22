Bosna'da Savaşın Yok Ettiği Arnavudiye Camisi'ne "Vakıf" Desteği - Banja Luka

Bosna Hersek'teki savaşta yok edilen 16 camiden biri olan Arnavudiye Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülecek rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında aslına uygun olarak yeniden yapılacak.



Camide, bugün Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem tarafından temel atma töreni düzenlendi.



AA muhabirine açıklamada bulunan Vakıflar Genel Müdürü Ertem, geçmişi 16. yüzyıla dayanan Arnavudiye Camisi'nde yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Bu camide yürütülecek çalışmaların kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Ertem, "Bosna'da savaş esnasında yıkılan 16 camiden 15'ine yönelik çalışmalar daha önce başlatılmıştı, bitenler vardı. 16'ncısı da Arnavudiye Camisi'ydi. Bu son cami için temel atma merasimini gerçekleştirdik. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak onun rekonstrüksiyonunu yapacağız." dedi.



Ertem, 15 camide başlatılan çalışmaların genel müdürlük dışında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kurumlar ve yerel organizasyonlarca gerçekleştirildiği bilgisini verdi.



Balkan coğrafyasında 2013'ten bu yana çalışmalar yürüttüklerini, çok fazla eserin onarımını üstlendiklerini dile getiren Ertem, savaşta yıkılan Foça Alaca Camisi'ni de bu yıl içerisinde yeniden ibadete açacaklarını bildirdi.



"Ata mirası olan eserlere kesinlikle sahip çıkmamız gerekiyor"



Ertem, "Bu camiler Osmanlı eserleri yani Türkler tarafından yapıldı. Şimdi de Türkiye, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bu işi üstleniyor olmak ayrıca memnuniyet verici. Türkiye'nin bu eserlere sahip çıkmasının buradaki insanlarda da ayrı bir mutluluk, ayrı bir gurur vesilesi olduğuna şahit oluyoruz. Her ne olursa olsun Bosna, Balkan topraklarında ata mirası olan eserlere kesinlikle sahip çıkmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Arnavudiye Camisi'nde yürütülen çalışmaların iki yılda tamamlanmasını öngördüklerine dikkati çeken Ertem, bu işe ayrılan bütçenin de yaklaşık 10 milyon lira olduğunu kaydetti.



Adnan Ertem, Bosna Hersek'teki "Vakıf Haftası" etkinlikleri kapsamında ayrıca Travnik Alaca Camisi'nde de dün yer tesliminin yapıldığını söyledi.



Bu camide yürütülecek güçlendirme çalışmaları için de 10 milyon lira civarında bütçe ayrıldığı anlatan Ertem, "İki yıl içerisinde inşallah orayı da tamamlayacağız." dedi.



"Bütün camileri yeniden yapmış olacağız"



Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic de Arnavudiye Camisi'nin savaşta yok olan 16 camiden biri olduğunu anımsatarak, yapılacak rekonstrüksiyon çalışmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.



Kavazovic, "Bu camiyi yeniden yapmakla aslında Banja Luka'daki bütün camileri yeniden yapmış olacağız." ifadelerini kullandı. Kavazovic, bir dönem Banja Luka'nın camisiz yapılması için girişimler olduğuna dikkati çekerek, yapılan bu çalışmaların bu girişimleri başarısız kıldığını kanıtladığını belirtti.



Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ise yürütülen projelerin birliği de pekiştirdiğini dile getirerek, "Türkiye hiçbir ayrım gözetmeden bu projeleri gerçekleştiriyor. Bu projeler için Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, bütün kurumlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.