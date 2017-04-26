Bosna'da 7 Bin Çocuk 23 Nisan'ı Kutlayacak

Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanlığı ve Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde, Yunus Emre Enstitüsü'nün organize edeceği 23 Nisan Şenlikleri kapsamında Bosna-Hersek'in çeşitli kentlerinden binlerce çocuk Zenitsa'da bir araya gelecek. Dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kardeş coğrafya Bosna'da coşkulu bir şenlikle kutlanacak.

Bosna-Hersek'te, okullarında yabancı dil olarak Türkçeyi seçen binlerce Bosnalı çocuğun katılımıyla gerçekleştirilecek olan 23 Nisan Şenlikleri için hazırlıklar tamamlandı. "Tercihim Türkçe" diyen binlerce çocuk, aileleri, Bosna-Hersek devlet üniversitelerinde (Saraybosna, Zenica, Tuzla ve Mostar) Türkoloji bölümünde okuyan öğrenciler ve öğrenci adayları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Bosna'nın Zenitsa kentinde bir araya gelecek. Pek çok ünlü ismin davet edildiği şenlik için Bosnalı çocuklarının ilgiyle takip ettiği Elif dizisi oyuncusu Isabella Damla Güvenilir de davetliler arasında.

Bosna-Hersek Eğitim Bakanlığı müfredatına göre öğrenciler 5. Sınıf itibari ile ikinci yabancı dil olarak Türkçe, Almanca, İtalyanca, Fransızca, Arapça ve Latince dillerinden birini tercih edebiliyorlar. Yunus Emre Enstitüsü'nce 5 yıldır sürdürülen "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında öğrenci ve ailelerine Türkçe eğitimi tanıtılıyor, Türkçe dersi seçen öğrenciler desteklenerek iki ülke arası dil ve kültür kardeşliğinin pekiştirilmesi sağlanıyor.

Sahnede Türkçe ve Boşnakça bir arada

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile T.C. Saraybosna Büyükelçiliğinin himayelerinde yapılacak olan şenlikte Zenica Engelliler Okulunun halk oyunları ekibi ile Konya'dan çocuk mehteran ve halk oyunları ekibi de sahne alacak. Bosna-Hersek'te çok tanınan ve beğeniyle takip edilen Elif karakterini canlandıran Isabella Damla Güvenilir'in programdan önce Bosna'ya gelerek devlet okullarında Türkçe eğitimi alan Bosnalı çocuklarla bir araya getirilmesi planlanıyor. 2006 Eurovision Şarkı Yarışmasında "Lejla" adlı şarkıyla üçüncü olarak Bosna-Hersek'e Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki en büyük başarıyı getiren Bosna-Hersekli müzik grubu Hari Mata Hari şenlikte sahne alacak.

Türkçe eğitimi yaygınlaşıyor

Bosna-Hersek'te yürütülen "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında 2011-2012 eğitim öğretim yılında Bosna-Hersek Federasyonuna ait üç kantonda (Hersek-Neretva, Bosna-Podrinje, Zenica-Doboj) yer alan okullarda 1.048 öğrenciye Türkçe dersleri verilmeye başlandı.

"Tercihim Türkçe" projesi kapsamında Türkçe'nin Bosna-Hersek'teki kantonlarda yer alabilmesi için Saraybosna, Zenica-Doboj, Bosna Podrinje, Tuzla, Orta Bosna, Una Sana ve Hersek Neretva Kanton Eğitim Bakanlıkları ve Pedagoji Kurumlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirildi ve bu Kanton Eğitim Bakanlıklarıyla iş birliği protokolleri imzalandı.