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Bosiad, Myo Projesiyle İş Gücü Yetiştirecek
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Bosiad, Myo Projesiyle İş Gücü Yetiştirecek

BOSİAD, meslek yüksek okulu projesiyle akıllı üretim çağına iş gücü yetiştirmeyi hedefliyor.

Bosiad, Myo Projesiyle İş Gücü Yetiştirecek

BOSİAD, meslek yüksek okulu projesiyle akıllı üretim çağına iş gücü yetiştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Dunya.com

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