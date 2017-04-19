Bosiad, Myo Projesiyle İş Gücü Yetiştirecek
BOSİAD, meslek yüksek okulu projesiyle akıllı üretim çağına iş gücü yetiştirmeyi hedefliyor.
BOSİAD, meslek yüksek okulu projesiyle akıllı üretim çağına iş gücü yetiştirmeyi hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com
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