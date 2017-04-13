Bosch'un Çamaşır Kazanına Türk Kalıbı
Genç mühendisleri işe alıp yetiştiren Sema Kalıp, sektördeki Çin malı rüzgarını tersine çevirdi.
Genç mühendisleri işe alıp yetiştiren Sema Kalıp, sektördeki Çin malı rüzgarını tersine çevirdi. Bosch'la yeni bir projeye imza atan patron Semih Güçbilmez, "şirketin Çin'deki fabrikasına makine kazanları gönderiyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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