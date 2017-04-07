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Bosch'un Bursa Fren Fabrikasına Toyota'dan Ödül
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Bosch'un Bursa Fren Fabrikasına Toyota'dan Ödül

Bosch Bursa Fren Sistemleri Fabrikası, Toyota Avrupa tarafından verilen en prestijli ödülünün sahibi oldu.

Bosch'un Bursa Fren Fabrikasına Toyota'dan Ödül

Bosch Bursa Fren Sistemleri Fabrikası, Toyota Avrupa tarafından verilen en prestijli ödülünün sahibi oldu.

Kaynak: Dunya.com

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Avrupa, Bosch, Bursa