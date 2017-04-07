Bosch'un Bursa Fren Fabrikasına Toyota'dan Ödül
Bosch Bursa Fren Sistemleri Fabrikası, Toyota Avrupa tarafından verilen en prestijli ödülünün sahibi oldu.
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