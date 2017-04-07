Bosch'un Bursa Fren Fabrikasına Toyota'dan Altın ve Bronz İki Ödül

– Bosch Bursa Fren Sistemleri Fabrikası, Toyota Avrupa tarafından Kalite Kategorisinde Altın ve Proje Yönetimi kategorisinde Bronz ödül aldı.



Bosch Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Bosch Bursa Fren Sistemleri Fabrikası, Toyota Motor Europe tarafından her yıl Brüksel'de gerçekleştirilen ve Avrupa çapında yüzlerce tedarikçi arasında başarılarıyla öne çıkanların belirlendiği organizasyonda, Kalite kategorisinde Bursa'da ürettiği Brake Booster ile Altın ödülle layık görüldü. Bosch'a aynı organizasyonda ayrıca Proje Yönetimi kategorisinde Bronz ödül verildi. Bosch Bursa Fren Fabrikası, böylece aynı organizasyonda hem altın hem bronz ödül alan tek tedarikçi oldu.



Kapasitesi artırılan ve üretim hattı yenilenen Bosch Fren Sistemleri Fabrikası, Türkiye otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlıyor. Türkiye'de orijinal ekipman üreticilerinin kurulu kapasite artışı ve ihracat pazarlarının genişlemesine paralel olarak, 1.3 milyon araçlık servo fren kapasitesini 2.2 milyona yükselten Bosch, üretiminin yüzde 88'ini iç Pazar için gerçekleştiriyor. Bosch, 2016 yılındaki üretimiyle iç pazarda ticari araç dahil ekipman ihtiyacının yüzde 52.25'ini karşıladı. Bosch Fren Sistemleri Fabrikası'ndan ayrıca Almanya, İtalya, İspanya, Rusya, Hindistan, Japonya, Brezilya'ya ihracat yapıldı. - İstanbul