Bosch Türkiye ile Connected Lıfe Buluşması

TEHAD ve Electric Hybrid Cars Dergisi olarak, Yeni Teknolojiler alanındaki gelişmeleri sektörün önde gelen profesyonel temsilcilerinden anlatım ile takipçilerimizi buluşturduğumuz etkinliklerimiz yeni yılda da devam ediyor. #ConnectedLife



2017 yılının ilk buluşmasında konuğumuz Bosch Türkiye.



Bosch Türkiye Mobilite Çözümleri ilk Donanım Satış Direktörü Gökhan Tunçdöken ve IoT/Endüstri 4,0 Koordinatörü Mustafa Ayhan'ın sunum yapacağı, Connected Life buluşmasına davetlisiniz. #mobiliteçözümleri



TEHAD kurucusu ve Electric Hybrid Cars Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Berkan Bayram'ın moderatörlüğünde;



bağlanabilirliğin nesneleri nasıl birer asistana dönüştürdüğünü,



Akıllı Şehirler,



Mobilite Çözümleri,



Endüstri 4,0 ve



Sensör Teknolojisindeki yenilikçi çözümleri bu toplantıda konuşacağız.



Etkinliğimiz ücretsizdir.



Etkinliğe katılım için kayıt yaptırılması zorunludur.



Lütfen kayıt yaptırınız



Sadece ad-soyad-iletişim bilgilerinizi e-posta olarak göndererek de, kayıt yaptırabilirsiniz.



bilgi@tehad.org >



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