Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Ceyhanlı Çocukların Bayram Neşesi Oldu

BOSCH Çevre Çocuk Tiyatrosu, 23 Nisan coşkusunu Ceyhanlı çocuklarla birlikte yaşadı. Tüm Ceyhanlıların davetli olduğu "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyun 22 ve 23 Nisan tarihlerinde günde ikişer temsille Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde sahnelendi.



Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip, geleceği korumaya yönelik çalışmalarını bu yıl da tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 400'den fazla temsille 150 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 2017 sezon turnesi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sahne aldığı, Adana'nın Ceyhan ilçesinde büyük bir ilgiyle karşılaştı.



BU YIL 16 İLİ GEZEN OYUN, ÇOCUKLARA ÇEVRE BİLİNCİ AŞILIYOR



Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor. Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk Çocuk Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve SAKM tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun, yeni sezonunda da on binlerce çocukla ve aileleriyle buluştu.



HAYVANLAR, LA FONTEN'İ YARDIMA ÇAĞIRIYOR



'La Fonten Orman Mahkemesi'nde oyununda, insanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkat çekiliyor. Klasik La Fonten masallarının yaratıcı bir bakışla yeniden uyarlaması olan oyunda ana fikir olarak, bugünden gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte dünyamızın ve dolayısıyla bugünün çocuklarının yaşayacakları olumsuzluklar gösteriliyor. Büyükler olarak anne babaların yaptığı hatalar yüzünden geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce, bugünün çocukları uyarılıyor ve onlara her şeyin hala düzeltilebileceği umudu aşılanıyor.



- İstanbul