Boşanmış Mağdur Babalar Derneği Başkanının Yargılandığı Dava

Boşanmış Mağdur Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "suç işlemeye tahrik" suçlarından açılan davanın görülmesine devam edildi.



İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, bir gazeteye verdiği demeçteki tepki çeken ifadeleri nedeniyle tutuksuz yargılanan Muhammet Özen, eski eşi Asibe Kabadayı ve İzmir Barosu adına avukat Nuriye Kadan ve Necmiye Ece Uncu hazır bulundu.



Tutuksuz sanık Özen hakkındaki suçlamaları reddederek iddianamede yazılan ve tehdit kabul edilen 'Kadınlar öldürülmeyi hak etmiyor ama ... öpüyorum' şeklindeki sözleri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in katıldığı iki ayrı toplantıda da çözüm bulmak için söylediğini belirtti.



Özen, şu savunmayı yaptı:



"Tehdit unsurunun oluşabilmesi için karşı tarafın korkması diğer tarafında yapma olasılığı olması gerekmektedir. Beni dövende müdahilin abileridir. Ben çocuğuma 'dersini çalış seni öldüreceğim' dersem bu tehdit olmaz. Kendisine söylenmiş bir şey yoktur. Ben Bakana 'Bakanım ben karımı öldüreceğim demedim, öldürenler bu yüzden öldürülüyor' dedim. Ben üç üniversite bitirmiş 3 dil bilen biriyim. İddianamede yazılan 'Kadınlar öldürülmeyi hak etmiyor ama ... öpüyorum' şeklindeki sözlerin öncesi ve arkası var. Bunu ben söyledim ama cımbızla çekilmiş bir bölümünün alınarak cezalandırılmak istemiyorum.



Ben eşimden bu kadar zulüm görmüş bir insanım. Toplumda göz önünde bir insanım. 250 kadın derneğine karşı bir tek erkek derneğinin başıyım. Devletin içinde aile ve kadınla ilgili kurulan bütün komisyonlarda ben çağrılırım. Annemin tavsiyelerine uyan bir insanım. Kendisi de 'Kadın öldürülmez' diyen bir kişidir. Bugüne kadar 50 erkeği eşini öldürmekten vazgeçirdim. Annem bana 'Kadın iki elle dövülmez alt elle dövülür. Gönlü yapılarak dövülür. Kadın cismen öldürülmez yatakta öldürülür' derdi. Bunun anlamı yani gönlü yapılarak rahatlatılırdı. İşte röportajda söylenen sizin belirtiğiniz yukarıdaki söz bu manada söylenmiştir. Röportaj sırasında bunu söylediğimi duyan iki tanığım var. Dinlenmelerini istiyorum. Muhabir bana 'Bu lafları söyle bende manşet yapıyım.' dedi. Bende kendisine 'Bu biraz suça kaçıyor.' diye cevap verdim. O da 'Suç olsa biz yazmayız. Bizde onu elekten geçiririz yazmayız.' dedi. Buna dair elimde CD var."



Sanığın eski eşi Asibe Kabadayı yayınlanan haberi okuduğu zaman beyninden vurulmuşa döndüğünü belirterek sanığın kendisini geçmişte ölümle tehdit ettiğini ve sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.



Mahkeme duruşmayı karar için erteledi.



Geçmiş



Boşanmış Mağdur Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen'in bir gazeteye verdiği demeçte, "Karılarını öldüren kahraman babaları alınlarından öpüyorum" ifadelerinin yer alması üzerine kamuoyunda tepki görmüş, eski eşi Asibe Kabadayı'nın avukatı Pelin Yayalar ve İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.



Özen hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "suç işlemeye tahrik" suçlarından dava açılmıştı.