Boşanmak Üzere Olduğu Eşini ve Kayınvalidesini Bıçaklayarak Öldürdü

Giresun'da bir kişi boşanmak üzere olduğu eşini ve kayın validesini yol kenarında bıçaklayarak öldürdü.



Olay bugün 14.30 sıralarında Tirebolu ilçesini Güce ilçesine bağlayan Karadeniz Sahil Yolu Gölağzı sapağında meydana geldi. İddiaya göre, uzun bir süreden beri şiddetli geçimsizlik yaşayan Cabir Kuru (21), kendisinden boşanmak için mahkemeye başvuran eşi Ayşe Kuru (18) ve kayın validesi Neriman Taş (42) ile yol kenarında karşılaştı. Aralarında bir süre tartıştıktan sonra Cabir Kuru, ikiz çocuklarının gözleri önünde eşini ve kayın validesini çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Olay yerine gelen ambulanslar tarafından yakında bulunan Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı anne ve kızı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Jandarma ve polis ekipleri kaçan cinayet zanlısını ararken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GİRESUN