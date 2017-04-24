Boşanmak İsteyen Eşini Tabancayla Yaraladı

İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde E.B., boşanma aşamasında olduğu eşi 27 yaşındaki Hilal B.'yi duruşma sonunda bindiği taksiyi takip ederek tabancayla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Hilal B.'nin durumunun iyi olduğu belirlenirken E.B. koşarak kaçtı.



Olay, Gümüşpala Semti'nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. 5 çocuk annesi Hilal B., eşinden ailevi nedenlerle boşanma kararı alınca İzmit'deki ailesinin yanına yerleşti. Genç kadın, duruşma için dün (pazar) İzmir'e gelip bir yakınının evinde kaldı. Sabah evden çıkıp duruşma için Bayraklı'daki İzmir Adliyesi binasına giden Hilal B., duruşma sonunda tekrar yakının evine gitmek için taksiye bindi. E.B., iddiaya göre eşinin bindiği taksiyi takip etti. Gümüşpala semtinde taksiyi durduran E.B., boşanma aşamasında olduğu eşinden, araçtan inmesini istedi. Genç kadının bunu kabul etmedi. Sinirlenen E.B., tabancayla ateş açtı. Genç kadın bacaklarından yaralanırken E.B., koşarak kaçtı. Taksi şoförü, Hilal B.'yi Ege Üniversitesi Hastanesi'ne getirdi. Burada tedaviye alınan Hilal B.'nin durumunun iyi olduğu açıklandı. Polis E.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - İzmir