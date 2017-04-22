Boşanmak İsteyen Eşini Kaçırdığı İddiası

Zonguldak'ta boşanma davası açtığı eşini minibüse zorla bindirerek kaçırdığı iddia edilen zanlı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan E.K, eşi O.K'ye boşanma davası açtıktan sonra Zonguldak'taki ailesinin yanına yerleşti.



Burada işe başlayan E.K'nin mesai çıkışı bir minibüse zorla bindirildiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.



Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşini İstanbul'a götürdüğü tahmin edilen O.K'nin kullandığı minibüsün Kocaeli'den geçeceği bilgisi üzerine harekete geçti.



Takip sonucu TEM otoyolunda durdurulan minibüste bulunan E.K. boşanma davası açtığı eşi tarafından Zonguldak'ta iş çıkışı zorla araca bindirildiğini belirterek, eşinden ve ona yardım eden arkadaşından şikayetçi oldu.



O.K. ve ona yardım ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.