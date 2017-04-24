Eşinden Boşanmak İsteyen Kadın Dava Sonrası Kurşun Yağmuruna Tutuldu

İzmir'de 12 yıl önce evlendiği eşine boşanma davası açan 5 çocuk sahibi Hilal Bekmez boşanma davası sonrası kocası tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Bacaklarına üç kurşun isabet eden genç kadın şans eseri hafif yaralandı.

DAVA SONRASI KURŞUN YAĞDIRDI

Edinilen bilgilere göre, 12 yıl önce evlendiği eşine boşanma davası açan 5 çocuk sahibi Hilal Bekmez, eşine dava açtıktan sonra İzmit'e yerleşti. Bekmez, bugün İzmir Adliyesi'nde görülecek dava için dün İzmit'ten İzmir'e geldi. Bugün sabah saatlerinde görülen boşanma davasının ardından Bekmez, yanında kaldığı arkadaşının yanına gitmek için ticari taksiye bindi. Gümüşpala yakınlarında genç kadının bindiği taksinin önünü kesen koca Ersan Bekmez, taksi içerinde genç kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ersan Bekmez yanında getirdiği tabancayla genç kadına 5-6 el ateş etti.

ŞANS ESERİ HAFİF YARALANDI

Genç kadın kanlar içinde kalırken koca Bekmez, olay yerinde uzaklaştı. Olay sonrası genç kadın taksiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan genç kadının bacaklarına 3 kurşunun isabet ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Genç kadın şans eseri hafif yararlanırken polis ekipleri olay sonrası kaçan Ersan Bekmez'i yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.