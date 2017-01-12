Boşanma Davası Açtığı Eşi Tarafından Öldürüldü (2)

AKÇAY'DA YAKALANDI



Balıkesir Edremit İlçesi'nde, boşanma davası açan iki çocuğunun annesi Aygün Y.'yi 17 bıçak darbesiyle öldürüp Bahadır Y., Akçay Mahallesi'nde polis tarafından yakalandı. Bahadır Y.'nin, mahkemeden gelen boşanma davası tebligatını aldıktan sonra memur olarak çalıştığı Edremit Devlet Hastanesi'nden "Cenazem var" diyerek izin aldığı ortaya çıktı.



Gözaltına alınan Bahadır Y.,hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.