Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

Bursa'da bir kişi, kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü. Eşini öldüren şahıs tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, güvenlik görevlisi Tahsin Taner Açıkgöz (41) ile bir AVM'de kasiyer olarak çalışan eşi Fatma Açıkgöz (35) evliliğinde anlaşmazlıklar çıktı. Genç kadın kendisini darp ettiği ve anlaşmazlık iddiasıyla eşine geçtiğimiz kasım ayında boşanma davası açtı. Ayrıca mahkeme, Açıkgöz'e evden uzaklaştırma cezası da verdi. Bu olaylardan sonra 3 çocuk annesi genç kadın eşinden ayrı yaşamaya başladı. Fatma Açıkgöz'ün dün işe gideceği arkasından takip eden Tahsin Taner Açıkgöz, genç kadını 15 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Fatma Açıkgöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet şüphelisi, taksi ile kaçmak üzereyken gözaltına alındı. Yapılan aramalar neticesinde bıçak çöp kutusunda bulundu.



Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı



Öte yandan cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin kafasında şapka ile caddede beklediği görülüyor. Eşinin geçtiği sırada bir aracın arkasına saklanan ve yüzünü gizleyen şüpheli ardından arkadan yaklaşıyor. Eşini bir süre takip eden şüpheli daha sonra koşmaya başlıyor. Eşinin yanına hızla yaklaşan şüpheli, ardından bıçaklıyor.



Cinayet zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA