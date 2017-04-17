Boşandığı Hemşire Eşini Vurup, İntihar Etti

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 40 yaşındaki Mehmet Yayla, parkta buluştuktan sonra tartıştığı boşandığı eşi 39 yaşındaki Gönül Taç'a tabancayla dört el ateş etti. Parktan çıkarak vurduğu eşinin oturduğu evin önüne gelen Mehmet Yayla, başına ateş ederek yaşamına son verdi. Ağır yaralanan Gönül Taç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye mahallesinde meydana geldi. Geçen yıl boşanan, Onkoloji Hastanesi'nde hemşire Gönül Taç ile bir markette müdürlük yapan Mehmet Yayla, konuşmak için Muradiye Parkı'nda buluştu. Konuşma tartışmaya dönüşürken, Mehmet Yayla belinden çıkarttığı tabanca ile Gönül Taç'ın sırtına 4 el ateş etti. Yayla, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Gönül Taç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yakında bulunan Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taç'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.



VURDUĞU EŞİNİN EVİNİN ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ



Olayın ardından parktan kaçan Mehmet Yayla, Gönül Taç'ın, Muradiye Mahallesi Beşikçiler Caddesi üzerindeki evinin önüne geldi. Burada bir süre bağıran ve ağlayan Yayla, kafasına etti. Yayla olay yarinde yaşamını yitirdi. Mehmet Yayla ve Gönül Taç'ın, geçen yıl şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı ve 3 çocukları olduğu öğrenildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - Bursa