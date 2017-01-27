Boşandığı Eşini Öldürüp İntihar Etti

Yozgat'ta bir kişi, boşandığı eşini sokak ortasında öldürdükten sonra intihar etti.



Alınan bilgiye göre, 57 yaşındaki S.T, Sarıkaya ilçesi Baran Caddesi'nde kısa süre önce boşandığı eşi 46 yaşındaki Ş.D. ile karşılaştı.



İkili arasında sokak ortasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine S.T, yanında taşıdığı av tüfeğiyle karısını başına ateş ederek öldürdü.



S.T, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.



Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cesetler, Sarıkaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.