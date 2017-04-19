Boşandığı Eşi ve Eski Kayınvalidesini Vuran Şahıs Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, boşandığı eşi ve eski kayınvalidesi ile aralarını bozduğunu ileri sürdüğü komşusunu otomatik tüfekle yaraladıktan sonra kaçan zanlı yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, E.E. adlı şahıs, boşandığı eşinin arkasından küfür ettiğini iddia ederek, Dumlupınar Mahallesi Polis Abdullah Şirinoğlu Caddesi'nde yaşadıkları ikamete gitmiş ve burada eski eşi Gülnur S. ile 'arkasından küfür ettiği' iddiasıyla tartışmıştı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle E.E., aracından çıkarttığı otomatik tüfekle eski eşine ateş etti. Araya girmeye çalışan eski kayınvalidesi Gülşen S.'ye de ateş eden E.E.'nin, aralarını bozduğunu ileri sürdüğü komşusu Şehriban T.'ye de ateş ettiği öğrenildi.



Olayın ardından 12 gündür kaçak olan ve aranan E.E., İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucunda ilçedeki Fener Caddesi'nde yaya olarak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirilen E.E.'nin, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.



Yaralanan kişilerin de tedavi gördükleri hastaneden hayati tehlikelerinin bulunmadığı nedeniyle taburcu edildikleri öğrenildi. - HATAY