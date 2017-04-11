Boş Zamanlarında Dj'lik Yapan Devlet Başkanı

2006 yılından bu yana Türkmenistan'ı yöneten Kurbankulu Berdimuhammedov, bilinen liderlerden oldukça farklı. Uzman bir diş hekimi olan liderin marifetleri saymakla bitmiyor. Ülke yönetim şekli çoğu dünya ülkesi tarafından tartışılsa da dışarıdan bakınca fazlasıyla neşeli ve becerikli bir lider imajı çizmekten geri kalmıyor.



Müzikle arası oldukça iyi olan liderin hem DJ'lik yapıyor hem de şarkı söylüyor. Atlara binmekten hoşlanan Berdimuhammedov, drift yapmaktan ve sporun her dalı ile ilgilenmekten hoşlanıyor. Ama özellikle yaptığı DJ performansları ve bu performanslar için ülkenin önde gelenlerini zorla davet etmesi, onun nasıl farklı bir lider olduğunun en garip örneklerinden biri.