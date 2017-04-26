Boş Evde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Konya'nın Ilgın ilçesinde 2 katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde Ahmet Şahin'e ait evde yangın çıktı.



Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin, durumu itfaiye ve polise bildirmesiyle Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek hızla yangına müdahale etti.



Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevlerin başka binalara sıçrama tehlikesi mahallelilerde paniğe neden oldu.



Etrafa sıçramadan kontrol altına alınan yangının ardından binayı soğutma çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü.



Boş olduğu belirlenen evin elektrik ve su aboneliğinin kapalı olduğu öğrenilirken, mahalle sakinleri boş eve zaman zaman gençlerin ve çocukların girdiğini gördüklerini söyledi.



Evde hasar oluşurken, yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.