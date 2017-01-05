Boş Evde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Elazığ'da 2 katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.



Yangın, merkez Mustafa Paşa Mahallesi Toplu sokakta bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebebi bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye,sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü.Boş olduğu belirlenen evde maddi hasar meydana geldi.



Yangınla polis ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ