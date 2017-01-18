Boş Depoya Sığınan Ayı, Doğal Yaşamına Geri Döndü

Kastamonu'da hastalığından ötürü halsiz düşen ve Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda bulunan boş bir depoya sığınan yaşlı ayı, bulunduğu yerden çıkarak doğal yaşamına geri döndü.



Kastamonu'da halsiz düşen yaşlı ayı, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda bulunan boş bir depoya sığınmıştı. Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü ekiplerince, boş depoya sığınan ayıya yem ve su vermek üzere gelindiğinde ayının depoda bulunmadığı tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü ekipleri, deponun çevresinde yaptıkları incelemede ayının ayak izlerine rastladı. İzleri takip eden ekipler, ayının ormanlık alana doğru gittiğini belirledi. Bunun üzerine ayıyı almak için Bursa'dan yola çıkan Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine bilgi verildi. Kastamonu'ya yola çıkan ekip, Bursa'ya geri döndü. - KASTAMONU