Borussia Dortmund Takım Otobüsüne Saldırı

Alman basını, 11 Nisan'da UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund-Monaco karşılaşmasından önce Alman ekibin takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlemekle suçlanan Sergej W'nin hakkındaki iddiaları reddettiğini yazdı.



Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde, olayla ilgili soruşturmanın çok yavaş ilerlediği, aramalarda el konulan eşyaların saldırıya ilişkin net kanıtlar ortaya koymadığı belirtildi.



Haberde, savcılığın, cinayete teşebbüs, bombalı saldırı ve adam yaralamakla suçlanan 28 yaşındaki Alman ve Rus vatandaşı Sergej W'nin saldırıyı gerçekleştiğinden emin olduğu kaydedildi.



Sergej W'nin avukatı Reinhard Treimer ise müvekkilinin suçlamaları reddettiğini, federal hakime bu yönde ifade verdiğini söyledi.



Saldırıyla Dortmund kulübünün hisselerini düşürerek büyük miktarda kar elde etmeyi amaçladığı belirtilen Sergej W, bir hafta önce Federal Polis Teşkilatına bağlı "GSG 9" adlı özel tim tarafından Tübingen kentinde gözaltına alınmış, aynı gün tutuklanmıştı.



UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında 11 Nisan'da oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçından önce sarı-siyahlı ekibin otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş, İspanyol oyuncu Marc Bartra yaralanmıştı.