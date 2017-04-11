Borussia Dortmund Takım Otobüsü Yakınlarında Patlama Oldu
Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçı için stada gitmeye hazırlanan Borussia Dortmund otobüsü yakınlarında patlama oldu. Futbolcu Bartra yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Karşılaşma ertelendi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi Alman kentinde patlama meydana geldi.
OTOBÜSE ÇOK YAKIN
Karşılaşma için Signal Iduna Park'a doğru hareket etmek için bekleyen Dortmund otobüsünün yakınlarında olan patlama nedeniyle karşılaşma iptal edildi. Patlamada yaralanan Marc Bartra ise hastaneye götürülüyor.
DORTMUND'DAN AÇIKLAMA
Patlamanın ardından Borussia Dortmund takımı, "Takım otobüsü otelin önündeyken bomba patlaması gerçekleşti. Oyuncularımız güvende, stadyumda sorun yok." açıklamasını yaptı.
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