Borussia Dortmund Saldırısında Deaş Şüphesi

Borussia Dortmund takım otobüsüne dün gerçekleştirilen saldırıya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde bir mektup bulunduğu ifade edildi. Alman medyası, mektupta radikal İslamcı ifadelerin yer aldığını iddia etti.



Almanya'da Şampiyonlar Ligi kapsamında Borussia Dortmund -Monaco arasında oynanacak çeyrek final ilk maçı öncesinde Borussia Dortmund takım otobüsünün yakınlarında 3 patlama meydana gelmişti. Borussia Dortmund'lu bir futbolcunun yaralandığı saldırının ardından maç güvenlik gerekçesiyle bugüne ertelenmişti. Saldırı ilgili başlatılan soruşturma kapsamında savcı olay yerinde bir mektubun bulunduğunu ve bu mektubun soruşturmaya dahil edildiğini belirtti. "Saldırının gerçekleştirilmesiyle ilgili bir iddiayı içeriyor gibi görünüyor" diyen savcı, mektubun gerçekliğinin araştırıldığını kaydetti. Polis, radikal bir terör saldırısına dair kanıtın bulunmadığını kaydederken, Alman medyası mektupta radikal İslamcı ifadelerin yer aldığını iddia etti. - BERLİN