Borussia Dortmund Saldırısında 1 Şüpheli Gözaltında

Borussia Dortmund'un takım otobüsü yakınlarında gerçekleştirilen saldırıyla bağlantısı bulunduğu şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı. Almanya'da Borussia Dortmund-Monaco arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde Borussia Dortmund takım otobüsünün yakınlarında üç patlama meydana gelmişti. Saldırının ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Federal Savcı Frauke Koehler, soruşturma kapsamında iki şüpheli üzerine odaklandıklarını bildirerek, şahıslara ait dairelerde arama yapıldığını söyledi. Koehler, 2 zanlıdan birinin gözaltına alındığını aktararak, olay yerinde aynı metnin yazılı olduğu üç mektup bulunduğunu söyledi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel ise bugün yaptığı açıklamada, saldırının "korkunç" olduğunu belirterek, saldırının ardından bir araya gelen her iki takım taraftarlarına teşekkürlerini sundu.



(İHA)