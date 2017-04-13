Borussia Dortmund Saldırısı: 'Iraklı Zanlı Işid Üyesi Olabilir, Tutuklansın'

Alman savcılar Salı günü Borussia Dortmund takımının otobüsünü hedef alan saldırıyla ilgili olduğu şüphesiyle gözaltına alınan kişinin olayla ilişkisi olduğuna yönelik kanıt olmadığını açıkladı. Ancak 2016 yılı başında Türkiye üzerinden Almanya'ya geldiği belirtilen zanlı hakkında "IŞİD üyesi olabileceği" şüphesiyle tutuklama talep edildi.





Savcılar, 26 yaşındaki Abdul Beset A. adlı şüphelinin 2016 yılı başında Türkiye üzerinden Almanya'ya geldiğini söyledi.



Savcılıktan yapılan açıklamada, şüphelinin 2014'te Irak'ta "kaçırmalar", "kaçakçılık", "şantaj" ve "cinayetlere" karışan 10 kişilik bir ekibi yönettiği belirtildi.





Bugün mahkeme önüne çıkacak şüpheli hakkında 24 saat daha sorgulanmasını sağlayacak tutuklama kararının çıkması bekleniyor.



Dortmund saldırısı: İki adreste arama, bir kişi gözaltında



İki farklı grubun adı geçiyor



Alman basınında çıkan haberlerde, saldırıyla ilgili olarak iki farklı grubun adı geçmişti.



Focus dergisi, Anti-Faşist Cephe'nin saldırıyı üstlendiğini yazarken; Süddeutsche Zeitung da radikal İslamcı bağlantısının araştırıldığını bildirmişti.







UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salı akşamı oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco çeyrek final mücadelesi ilk maçı öncesinde Alman takımının oyuncularını taşıyan otobüsün yakınında üç patlama meydana gelmişti.





Saldırıda Borussia Dortmund'un İspanyol oyuncusu Marc Barta ve otobüse eşlik eden motosikletli bir polis yaralanmıştı.



Barta el bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat olmuş, Alman polisi saldırının Borussia Dortmund takımını hedef aldığını ve "ciddi patlayıcılar" kullanıldığını açıklamıştı.



Saldırıda takım otobüsünün bazı camları da kırılmıştı.