Borussia Dortmund Saldırganı Volga Almanı Çıktı

Almanya'nın 1. lig takımlarından Borussia Dortmund takımının 11 Nisan'da AS Monaco maçı öncesi kaldıkları otelden ayrıldıktan sonra parça tesirli bombalı saldırıya uğramasının ardından olaya el koyan Federal Başsavcılık, Volga Almanı 28 yaşındaki Sergei W'nin tutuklandığını açıkladı.



Federal Başsavcılık yaptığı açıklamada, olayın en kuvvetli şüphelisi olan Sergei W.'nin GS9 terör timlerinin düzenlediği operasyonla Almanya'nın Tübingen kentinde yakalandığını duyurdu. Şüpheli Sergei W.'nin cinayete teşebbüs, patlamaya sebebiyet vermek ve tehlikeli madde ile zarar vermek gibi suçlardan yargılanacağı bildirildi. - FRANKFURT