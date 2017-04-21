Borussia Dortmund Saldırganı Tutuklandı

Alman Federal Başsavcılığı, geçen hafta Almanya'da Borussia Dortmund takım otobüsüne yönelik saldırı düzenleyen şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Almanya'da Şampiyonlar Ligi kapsamında Borussia Dortmund -Monaco arasında oynanacak çeyrek final ilk maçı öncesinde Borussia Dortmund takım otobüsünün yakınlarında 3 patlama meydana gelmişti. Alman Federal Başsavcılığı, saldırıyı düzenleyen 28 yaşındaki Alman ve Rus uyruklu adamın polis tarafından tutuklandığını bildirdi.



(İHA)