Borussia Dortmund Saldırganı Tutuklandı
Alman Federal Başsavcılığı, geçen hafta Almanya'da Borussia Dortmund takım otobüsüne yönelik saldırı düzenleyen şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Alman Federal Başsavcılığı, geçen hafta Almanya'da Borussia Dortmund takım otobüsüne yönelik saldırı düzenleyen şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Almanya'da Şampiyonlar Ligi kapsamında Borussia Dortmund -Monaco arasında oynanacak çeyrek final ilk maçı öncesinde Borussia Dortmund takım otobüsünün yakınlarında 3 patlama meydana gelmişti. Alman Federal Başsavcılığı, saldırıyı düzenleyen 28 yaşındaki Alman ve Rus uyruklu adamın polis tarafından tutuklandığını bildirdi.
(İHA)