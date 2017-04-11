Borussia Dortmund Oyuncusu Marc Bartra, Patlamada Yaralandı

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi bombalı bir patlama meydana geldi.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Signal Iduna Park'a doğru hareket etmek için otelin önünde bulunan Borussia Dortmund takım otobüsüne yakın bir noktada yaşanan patlamada oyuncu Marc Bartra, otobüsünün camının patlamasıyla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

MARC BARTRA KİMDİR?

26 yaşındaki savunma oyuncusu Marc Bartra, 11 yaşında FC Barcelona altyapısına RCD Espanyol'dan transfer oldu. 2009'da B takıma yükseldi.14 Şubat 2010'da, Bartra A takımdaki ilk maçına, son 30 dakikada Jeffrén Suárez'in yerine oyuna girerek çıktı ve Atlético Madrid 2-1 yeniyordu.[2] 2016 yılında Barcelona'dan Borussia Dortmund kulübüne 8 milyon Euro karşılığında transfer olmuştur. Bu sezon Dortmund formasıyla 28 maça çıkan oyuncu 1 gol ve 3 asistlik bir performans ortaya koydu.