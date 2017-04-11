Borussia Dortmund-Monaco Maçının Ertelenmesi

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un üst yöneticisi (CEO) Hans-Joachim Watzke, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Monaco ile yapacakları maç öncesinde meydana gelen patlamaların, takım otobüsüne yönelik bombalı saldırı olduğunu ifade etti.



Watzke, özel televizyon kanalı Sky'a yaptığı açıklamada, patlamalardan dolayı şoke olduklarını belirtti.



Borussia Dortmund otobüsünde maddi hasara da yol açan olay hakkında değerlendirmelerde bulunan Watzke, "Takımın kaldığı otelin hemen çıkışında takım otobüsüne yönelik bombalı saldırıda bulunuldu. Takım, otobüs ile otelden caddeye doğru çıktığı sırada 3 patlama meydana geldi." diye konuştu.



Watzke, olay sırasında elinden yaralanan Borussia Dortmundlu futbolcu Marc Bartra'ya acil müdahale yapıldığını ve futbolcunun hastaneye kaldırıldığını aktardı.



Borussia Dortmund'un teknik direktörü Thomas Thuchel'in de patlamadan dolayı şokta olduğunu vurgulayan Watzke, yarına ertelenen karşılaşmada Borussia Dortmund'un iyi bir performans göstermesini ümit ettiğini belirtti.



Öte yandan, İspanya'nın Barcelona Kulübü, internet sitesinden, eski futbolcusu Bartra ve Borussia Dortmundlu taraftarlara "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.