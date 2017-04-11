Borussia Dortmund - Monaco Maçı Yarına Ertelendi

Karşılaşma yarın TSİ 19: 45'te oynanacak



Alman ekibi: "Otobüsün kalktığı sırada patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı...Oyuncular güvende"



Kolundan yaralanan Marc Bartra'nın durumu iyi



Dortmund polisi: "Patlama Signal Iduna Park'a 10 km uzaklıkta gerçekleşti"



Borussia Dortmund - Monaco arasında oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali ilk maçı, patlama nedeniyle yarına ertelendi.



Almanya'daki Signal Iduna Park'ta TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma öncesi Borussia Dortmund Kulübü, otobüsle stada doğru hareket ettikleri sırada patlama olduğunu açıkladı. Kulüp, patlamada 1 kişinin de yaralandığını bildirdi.



Bu gelişmenin ardından bir açıklama daha yapan Alman ekibi, "Oyuncular güvende, sakin olun" ifadelerini kullandı. Dortmund polisi de "Patlama Signal Iduna Park'a 10 km uzaklıkta gerçekleşti" açıklamasını yaptı.



MAÇ YARINA ERTELENDİ



Bu arada karşılaşma güvenlik gerekçesiyle yarına ertelendi. Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 19.45'te başlayacak.



MARC BARTRA YARALANDI



Öte yandan Alman ekibi, patlamanın etkisiyle otobüsün kırılan camlarının İspanyol futbolcu Marc Bartra'yı kolundan yaraladığını bildirdi. Marc Bartra'nın durumunun iyi olduğu ve şu anda hastanede olduğu ifadeleri kullanıldı.



Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL / DHA