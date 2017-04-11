Borussia Dortmund-Monaco Maçı Yarına Ertelendi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında Borussia Dortmund ile Monaco arasındaki karşılaşma, yaşanan patlama nedeniyle ertelendi.



UEFA ve Borussia Dortmund Kulübünün Twitter hesaplarından yapılan açıklamada, karşılaşmanın yarına ertelendiği belirtildi. İki takım arasındaki mücadele, TSİ 19.45'te başlayacak.



Dortmund'da bu akşam oynanması planlanan karşılaşma öncesinde, Borussia Dortmund'un takım otobüsünün yakınlarında patlama meydana gelmiş ve oyuncular güvenli bir bölgeye taşınmıştı.